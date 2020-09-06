تأكيدا لما نشره دوت الخليج .. استئناف رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو رسميا منتصف سبتمبر

تأكيدا لما نشره موقع "دوت الخليج"، يوم الخميس الماضي، حول تفاصيل عودة الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو، وفقا لمصادر مطلعة أكدت، أن سلطة الطيران المصري برئاسة المهندس أشرف نوير وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠.

وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، أنه جار تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا للمصادر المطلعة، في تصريحاتها لـ "دوت الخليج"، أشارت تاريخ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية المقررة 3 أسبوعيا لشركة إيروفلوت، ستحدده السلطات الروسية خلال الفترة القادمة لبدء التشغيل الفعلي إلى القاهرة بالتنسيق والترتيب مع مصر للطيرات، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من إلزام جميع القادمين بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

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وأوضحت المصادر المطلعة، أن السلطات الروسية طلبت خلال الأسبوعين الماضيين من السلطات المصرية تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تكون من شأنها أن تحافظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وهو ما قدمته السلطات المصرية وبناء عليه اتخذت روسيا قرار الاستئناف إلى القاهرة.

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة رقم خمسة التي أعلنت روسيا استأنفت الطيران معها، حيث وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين قبل يومين، قرارًا باستئناف حركة الطيران مع (مصر - الإمارات العربية المتحدة - جمهورية المالديف)، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة.

وتطبق المطارات المصرية، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.