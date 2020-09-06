عبر الإنترنت.. سياسيون واقتصاديون يناقشون مستقبل العالم العربي

يناقش خبراء الاقتصاد والعلوم السياسية أوضاع العالم العربي في 2020 وما بعدها، في منتدى سياسات المستقبل الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة المستقبل على مدار شهر كامل، بحضور العديد من أساتذة العلوم السياسية في مصر، بهدف فهم أعمق للقضايا التي تهم المجتمعات العربية وفي طرح حلول مناسبة لها.

وتعقد الندوات عبر برنامج "زووم" للاجتماعات الافتراضية وذلك يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ساعة ونصف، على مدار شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الكلية.

يحاضر في المنتدى استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف، والدكتور علي الدين هلال العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد محيي الدين المبعوض الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور خالد أبو إسماعيل عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي "آسيا الاسكوا".

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ويدير جلسات المنتدى الدكتورة حنان قنديل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا والدكتور محمد مطاوع رئيس مركز الدراسات السياسية يجامعة المستقبل في الندوة الأولى، والدكتورة هدى ميتكيس رئيس قسم العلوم السياسية وأيضا الدكتور محمد مطاوع في الندوة الثانية، والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المسقبل في آخر ندوتين.

وتشمل الموضوعات التي يناقشها المنتدى، ندوة بعنوان رؤية للمشهد العربي الرهان، وأخرى حول الأوضاع الداخلية في العالم العربية، وثالثة حول الأوضاع والتحديات الاقتصادية في العامل العربي، ومحاضرة أخيرة يوم 27 سبتمبر بعنوان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستويات المعيشة والفقر والعدالة.

وأكدت الجامعة أن هذا المنتدى يسعى لتنفيذ ودعم الوصول لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.