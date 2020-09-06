لحظة اعتداء كويتيين على مصري أثناء عمله .. فيديو

نشر موقع تفتيش الكويتي عبر على موقع التدوينات القصيرة تويتر فيديو يوثق لحظة اعتداء كويتيين على مصري أثناء عمله داخل أحد المحال. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الإعتداء، حيث اعتدى شابان على مصري أثناء توضحيه لهم أحد الأمور، إلا أن المصري فوجئ بهجوم واعتداء بشكل غير توقع.

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