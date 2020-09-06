الأوقاف : الهوية المصرية قائمة على التسامح واستيعاب الثقافات الأخرى

أكد المحاضرون فى دورة "فقه اللغة العربية" أن وزارة الأوقاف تقدم خطابًا مستنيرًا يحترم العقل ويرعى مقاصد الشرع الحنيف، وأن اللغة هى الوسيلة التى يتم التواصل من خلالها بين أفراد المجتمع، وأن الهوية المصرية قائمة على التسامح، واستيعاب الثقافات الأخرى، وأن الجماعات المتطرفة لم تنجح فى أدلجة الشخصية المصرية.





وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج، فى محاضرة حملت عنوان "التحليل الشفاهى"، أن وزارة الأوقاف تقدم خطابًا مستنيرًا يحترم العقل ويرعى مقاصد الشرع الحنيف، كما أوضح أن التواصل يحتوى على مكونات رئيسة منها : "المرسل، والرسالة، والسياق، والمستقبِل" واللغة هى الوسيلة التى يتم عن طريقها نقل الرسالة بين المرسل والمستقبِل فيتم التواصل بين أفراد المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهى الدين مدرس بكلية الآداب جامعة حلوان قسم اللغة العربية، فى محاضرة جاءت تحت عنوان "طبيعة الشخصية المصرية"، إن الهوية المصرية قائمة على التسامح، واستيعاب الثقافات الأخرى وصهر هذه الثقافات المتنوعة فى الشخصية الوطنية الأصيلة، مشددا على أن الجماعات المتطرفة لم تنجح فى محاولات الأدلجة والذهاب بالشخصية المصرية إلى طريق الطائفية والفرقة، وظلت شخصية مصر محتفظة بهويتها الأصيلة ذات الروافد المتنوعة.

تأتى الدورة التى تنظمها وزارة الأوقاف، إيمانا من الوزارة بأهمية التدريب المستمر، وتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة، والتى تتم برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبدأت اليوم بمسجد النور بالعباسية، بحضور الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة المساعد العلمى لمدير عام التدريب، والشيخ محمد عبدالظاهر مدير إدارة التدريب عن بُعد بالإدارة العامة للتدريب، وعقد الدورة وفق إجراءات التباعد الاجتماعى، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.