فيديو .. عمرو أديب يرقص على أنغام بالبنط العريض : لقيت الطبطبة

وتفاعل أديب، مع كلمات وألحان الأغنية، متراقصا على الهواء، قائلا: "أغنية بالبنط العريض هى أغنية رقم واحد فى الصيف ده".
وأكد، أن الفنان حسين الجسمى من المطربين المحبوبين على المستوى العربى والمصرى، لافتا إلى أن الأغنية تخطت الـ 60 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وقام بكتابة كلماتها الكاتب أيمن بهجت قمر.
وتابع: "الأغنية كسرت الدنيا، أهم حاجة فيها الطبطبة، إحنا محتاجين الطبطبة، الكلمة دى بقت أهم كلمة فى الصيف الحالى".
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