نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بـ"الشيوخ": الدولة في عهد السيسي أصبحت أكثر تحضراً وتقدماً في المقال التالي
وقال قطب في بيان له اليوم، أن توجيهات السيسي إلى الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها في منطقة شرق القاهرة، والانتهاء منها قبل نهاية العام، هذا بجانب اهتمامه بالصعيد لدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية، يؤكد للجميع بأننا أمام رئيس لا يهمه في المقام الأول سوي مصلحة الدولة المصرية والمواطن.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقامة كل هذه المشروعات في مختلف محافظات مصر يعمل على تحسين جودة الحياة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في مواجهة أزمة البطالة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة.
وكان الرئيس وجه بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة.
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