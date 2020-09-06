انت الان تتابع تفاصيل خبر درجة الحرارة اليوم الأحد الموافق 6 / 9 / 2020 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت جمهورية مصر العربية خلال الأيام السابقة موجة حر شديدة للغاية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ولم تشذ درجة الحرارة اليوم الأحد عن ذلك؛ حيث أشار خبراء الأرصاد إلى أن حالة الطقس من المتحمل أن تستمر في هذا الحر الشديد طوال الفترة القادمة وقد تم الإعلان أيضًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم.

درجة الحرارة اليوم في مصر

سوف يشهد اليوم الأحد في مصر ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ومن المنتظر أن يسود طقس رطب وحار على محافظة القاهرة والوجه البحري مع نشاط في بعض الأحيان للرياح المعتدلة، وسوف تشهد السواحل الشمالية من البلاد شبورة مائية وطقس معتدل إلى حد ما ورياح معتدلة، وسوف يشهد جنوب سيناء موجة حارة شديدة، غير أن درجة الرطوبة بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى سوف تزيد إلى حوالي 90 %.

بيان درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر 6 / 9 / 2020

أشار خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم المتوقعة في مختلف محافظات مصر والعاصمة سوف تكون على النحو التالي:

المحافظة – المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 30 25 شبين الكوم 36 26 طنطا 35 25 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 السلوم 31 23 دمنهور 34 24 الزقازيق 38 24 الإسماعيلية 38 23 رأس سدر 36 26 شرم الشيخ 41 31 الفيوم 39 25 بني سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 27 قنا 43 27 أسوان 45 29 الأقصر 45 29 الوادي الجديد 46 27 أبو سمبل 42 27 مرسى علم 38 28 الغردقة 40 30 طابا 38 25 نويبع 40 30 الطور 38 28 السويس 37 25 العريش 34 23 سيوة 36 23