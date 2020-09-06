مصطفى خاطر يهنئ على ربيع وأوس أوس على مسرحية صباحية مباركة

هنأ مصطفي خاطر، زميله في مسرح مصر علي ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"، ونشر صورة مع أبطال المسرحية، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا " الف مبروك يا اوس اوس انت وعلي اقسم بالله انا كنت همووت من الضحك مسرحيه تحفه بجد ده حتي اخراج استاذ اشرف بيضحك اخواتي".

"صباحية مباركة" عرضت بداية الشهر الحالي، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.