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شبورة ورطوبة .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم اليوم : عظمى القاهرة 37

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أحمد عاشور 2020-09-06 06:10 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأحد نهارا، شبورة مائية صباحا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 30 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 25

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 36 24

الاسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

نخل 39 22

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نويبع 40 30

طابا 38 25

كاترين 35 20

الطور 38 28

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 45 29

أسوان 45 29

ادفو 45 28

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 46 27

شلاتين 40 26

ابو رماد 39 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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