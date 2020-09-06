شبورة ورطوبة .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم اليوم : عظمى القاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الأحد نهارا، شبورة مائية صباحا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الاسكندرية 30 25 وادى النطرون 35 24 طنطا 35 25 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم 31 24 مطروح 30 25 السلوم 31 23 سيوة 36 23 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 38 24 المنصورة 36 24 الاسماعيلية 38 23 السويس 37 25 العريش 34 23 رفح 33 22 رأس سدر 36 26 نخل 39 22 Advertisements نويبع 40 30 طابا 38 25 كاترين 35 20 الطور 38 28 شرم الشيخ 41 31 الغردقة 40 30 مرسى علم 38 28 الفيوم 39 25 بنى سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 27 قنا 43 27 الأقصر 45 29 أسوان 45 29 ادفو 45 28 أبوسمبل 42 27 الوادى الجديد 46 27 شلاتين 40 26 ابو رماد 39 26 حلايب 36 27 رأس حدربة 35 28

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