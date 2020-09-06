نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة، في الساعات الماضية، على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة
أعلنت مصر للطيران، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو و القاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠ .
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، ظهر خلاله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو يشتبك مع بعض الجماهير ليلاََ.
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب 50 كيلومترا (31.07 ميلا) من كوكيمبو في تشيلي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. حقيقة وفاة عبلة الكحلاوي.. ظهور زوجة حسام عاشور.. وتشغيل رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.