نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى الدائرى والأوتوستراد

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وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.
وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الأوتوستراد بعض الأحجام المرورية أيضا، كذلك الأمر أعلى الطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام.
محمد صابر محرر الشؤون الأمنية للراديو 9090
كما ظهرت بعض الكثافات المرورية عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند كوبرى فيصل والمتجه للدقى.
ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت، مفضلا سلوك محور أحمد عرابى كبديل جيد، كذلك الأمر أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.
وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات عند محور جوزيف تيتو بسبب وجود منطقة أعمال مفضلا سلوك جسر السويس كبديل جيد.
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