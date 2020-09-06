قطع المياه بالساحل الشمالى لمدة 36 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الإثنين ولمدة 36 ساعة، نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى.





وناشدت الشركة فى بيانها الصادر، المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية "المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية"، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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