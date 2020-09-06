قطع المياه بالساحل الشمالى لمدة 36 ساعة

وناشدت الشركة فى بيانها الصادر، المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية "المستشفيات- الإسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية"، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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