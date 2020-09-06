كيف تدعم الجرارات الأمريكية الجديدة عوامل الأمان والسلامة؟

وتستهدف هيئة السكك الحديدية من خلال صفقات شراء الجرارات والعربات، تنفيذ تطويرات فى أنظمة الإشارات، وتقديم خدمة أفضل للجهمور، وتقليل الفترة الزمنية للرحلة، وزيادة عدد القطارات على الخطوط.

واستقبل ميناء الإسكندرية، 30 جرارا جديدا ليرتفع عدد الجرارات الموردة لمصر حتى الآن لـ 100 جرار، كما سبق وصول 4 دفعات من هذه الجرارات منذ ديسمبر الماضى تشمل 70 جرارا.

مواصفات الجرارات الجديدة

وذكرت النقل أن الجرارات التى وصلت من قبل تم إدخالها الخدمة لتحل محل الجرارات القديمة، وأشارت إلى أنه باق من الصفقة 10 جرارات مخطط وصولهم بداية 2021، وتشمل الصفقة توريد 110 جرارات جديدة بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة الحالى، وتبلغ قيمة الصفقة 602 مليون دولار تقريبا، كما أنها تتمتع بقوة جر تصل إلى 4 آلاف حصان، وسرعة تصل إلى 160 كم/س.

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عوامل الأمان فى الجرارات الجديدة

وتتضمن الجرارات الجديدة الكثير من عوامل الأمان والسلامة، حيث إن الكابينة مكيفة لتوفير سبل الراحة للسائق، كما أنها بها دورة مياه وبابين أحدهما بالمنتصف والآخر بجوار السائق، بالإضافة إلى أنه تم مراعاة وجود باب بالجرارات الجديدة بجوار كابينة السائق لتحقيق أعلى معدلات الأمان للسائق على عكس الجرارات القديمة التى بها باب بالمنتصف فقط، كما يمكنها العمل فى قطارات نقل الركاب والبضائع معا.