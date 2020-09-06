بعد التفتيش علي 1062 منشأة .. تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 194 شاباً منهم 5 من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 1685 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .

وقال الوزير : إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية ، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية خلال يوليو الماضى قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 171 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 18 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 56 محضراً سلامة وصحة مهنية و 4 حالات غلق إداري ومهلة قانونية لمنشأة أخرى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1062 منشأة يعمل بها 1395 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 180 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ، وإحالة 84 شكوى منها للقضاء ، وحفظ 16 شكوى ، بالإضافة إلى 79 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .