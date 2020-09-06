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الصحة: غدًا إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة ”حياة كريمة” للكشف والعلاج...

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أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة عن إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا غدا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات (المنيا - الدقهلية - البحيرة - الوادي الجديد ) .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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