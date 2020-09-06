مسئول أمريكي: تصرفات إثيوبيا تضر بــ مصر وتعمق عدم الاستقرار في المنطقة

أكد جايسون جرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الإدارة الأمريكية، أنه يجب على الناس الانتباه لتصرفات إثيوبيا التي تضر بــ مصر، الحليف والصديق المهم للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال جرينبلات، أمس الأول الجمعة، تعليقًا على تحليل للكاتب "ديف لا ولار" Dave Lawler بعنوان "المواجهات حول السد الإثيوبي تدخل مرحلة جديدة بعد بدء الملء"، إن هذه المواجهات قد تتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في منطقة مضطربة في الأساس.