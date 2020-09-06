مسئول أمريكي: تصرفات إثيوبيا تضر بــ مصر وتعمق عدم الاستقرار في المنطقة

أكد جايسون جرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الإدارة الأمريكية، أنه يجب على الناس الانتباه لتصرفات إثيوبيا التي تضر بــ مصر، الحليف والصديق المهم للولايات المتحدة في المنطقة.
وقال جرينبلات، أمس الأول الجمعة، تعليقًا على تحليل للكاتب "ديف لا ولار" Dave Lawler بعنوان "المواجهات حول السد الإثيوبي تدخل مرحلة جديدة بعد بدء الملء"، إن هذه المواجهات قد تتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في منطقة مضطربة في الأساس.
وعلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جزءًا من المساعدات التي تقدمها لإثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وقالت مصادر رسمية من داخل وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة بلومبيرج: "تشعر إدارة ترامب بقلق متزايد بشأن عدم إحراز تقدم في المفاوضات الثلاثية، بسبب إقامة السد أحد روافد نهر النيل دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول كيفية إدارة الخزان".
ووفقًا لمسئول في وزارة الخارجية لم يكن مخولًا للتحدث علنًا عن الأمر وطلب عدم الكشف عن هويته، فالولايات المتحدة كانت تعمل مع الدول الثلاث لتسهيل اتفاق يوازن بين مصالحها، إلا أن إثيوبيا انسحبت من المفاوضات في جولتها الأخيرة، كما اتخذت أديس أبابا تصرفا أحاديا بــ ملء السد دون اتفاق قانوني مع دولتي المصب.
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