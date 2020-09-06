اليونان تودع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بالأمم المتحدة

أودعت اليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، بالأمم المتحدة عقب تصديق البرلمان اليوناني عليها الخميس 30 أغسطس الماضي.



وتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس الأول، الجمعة، إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسط تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

وقال دندياس، عقب إيداع الاتفاق ولقائه بالأمين العام إن: "الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، هو دائمًا حدث ممتع في حد ذاته، إنه صديق قديم لبلدنا وشخص ذو خبرة كبيرة فيما يحدث في المنطقة.. لقد منحني الفرصة لأشرح له ما يحدث في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، فالجنوح التركي يخلق مشاكل للاستقرار والسلام في المنطقة، وتحدثنا أيضًا عن الاتفاقية اليونانية المصرية، التي أعطيته نسخة منها".

وأكدت وزارة الخارجية اليونان، أن المحادثات بين الجانبين ركزت على القضايا ذات الاهتمام الدولي والإقليمي، فضلا عن التطورات الحالية في شرق المتوسط بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة".

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ودخلت اليونان وتركيا في مواجهة متوترة في شرق البحر المتوسط، بعد بدء أنقرة إرسال سفنها للمتوسط للتنقيب عن الغاز.