بابا الفاتيكان: أصلي باستمرار من أجل إرساء السلام بشبه الجزيرة الكورية

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وجه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن عبر فيها عن أمله في إرساء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني أن البابا قال في رسالته إنه يصلي باستمرار لأجل أن ينشر الله السلام والازدهار، وأكد اعتزازه بالحوار الذي أجراه مع مون خلال زيارة الأخير إلى الفاتيكان في شهر أكتوبر عام 2018، معبرا عن رغبته في أن تواصل الحكومة الكورية الجنوبية جهودها للسلام والمصالحة مع جارتها الشمالية.

وأشار المكتب الرئاسي إلى أن البابا بعث رسالته عبر السفير الفاتيكاني في كوريا الجنوبية ألفريد زوريب إلى الرئيس مون لدى عودته إلى سول بعد زيارته إلى الفاتيكان مؤخرا، وقدم الرئيس مون تقديره لرسالة البابا، قائلا" إن صلاة البابا ودعمه يمثلان قوة كبيرة للشعب الكوري".