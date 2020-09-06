المرور : فتح طريق الوادى الجديد - الأقصر

قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أنه جرى فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر أمام حركة المرور.



قال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أنه جرى فتح طريق الوادي الجديد اتجاه الأقصر أمام حركة المرور. وأكد أن الإدارة العامة للمرور تهيب قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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