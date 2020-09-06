نظر دعوى منع عرض المنشطات الجنسية بالفضائيات والمواقع

تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى عبدالله ربيع، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.





وطالبت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاتصالات والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية، التى تُبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية. وتضمنت صحيفة الدعوى، تأكيدا على أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومى للبلاد، متهمة هذه الإعلانات بإنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، وتبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار.

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