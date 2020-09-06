تنسيق 2020.. 245 ألف طالب يسجلون فى المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 245 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

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كما أوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.