أخبار مصرية

الأنبا باخوم يجتمع مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.
شارك في الاجتماع، الأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأب جورج جميل راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة، وأعضاء اللجنة، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من الأب الدكتور يونان شحاتة، والتي قدم فيها الشكر لصاحب النيافة علي دعمه الكامل وتشجيعه لعمل اللجنة.

اقرأ أيضًا : 

تضمن الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية من إعداد وإخراج مناهج التربية الدينية للإيبارشية البطريركية، حيث تم عرض نبذة صغيرة عن عمل اللجنة في إعداد المناهج.

كما تحدث الأنبا باخوم عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، كما تم تشكيل لجنة من أجل تحضير المشروع الرعوي للإيبارشية برئاسة الأب الدكتور يونان شحاتة.

وفي سياق متصل، اجتمع نيافة الأنبا باخوم مع لجنة المهرجان الإيبارشي "بيت الرب من الحجر للبشر"، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم تقييم فعاليات المهرجان الإيبارشي "الكتاب الروحي فقط"، وتطرق الحديث أيضًا إلي كيفية تكريم الكنائس الفائزة في مسابقات الكتاب الروحي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأنبا باخوم يجتمع مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا