الأنبا باخوم يجتمع مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في الاجتماع، الأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأب جورج جميل راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة، وأعضاء اللجنة، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من الأب الدكتور يونان شحاتة، والتي قدم فيها الشكر لصاحب النيافة علي دعمه الكامل وتشجيعه لعمل اللجنة.

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تضمن الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية من إعداد وإخراج مناهج التربية الدينية للإيبارشية البطريركية، حيث تم عرض نبذة صغيرة عن عمل اللجنة في إعداد المناهج.

كما تحدث الأنبا باخوم عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، كما تم تشكيل لجنة من أجل تحضير المشروع الرعوي للإيبارشية برئاسة الأب الدكتور يونان شحاتة.

وفي سياق متصل، اجتمع نيافة الأنبا باخوم مع لجنة المهرجان الإيبارشي "بيت الرب من الحجر للبشر"، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم تقييم فعاليات المهرجان الإيبارشي "الكتاب الروحي فقط"، وتطرق الحديث أيضًا إلي كيفية تكريم الكنائس الفائزة في مسابقات الكتاب الروحي.