الأنبا باخوم يجتمع مع لجنة التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية

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تضمن الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة خلال الفترة الماضية من إعداد وإخراج مناهج التربية الدينية للإيبارشية البطريركية، حيث تم عرض نبذة صغيرة عن عمل اللجنة في إعداد المناهج.
كما تحدث الأنبا باخوم عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل"، كما تم تشكيل لجنة من أجل تحضير المشروع الرعوي للإيبارشية برئاسة الأب الدكتور يونان شحاتة.
وفي سياق متصل، اجتمع نيافة الأنبا باخوم مع لجنة المهرجان الإيبارشي "بيت الرب من الحجر للبشر"، بحضور أعضاء اللجنة، حيث تم تقييم فعاليات المهرجان الإيبارشي "الكتاب الروحي فقط"، وتطرق الحديث أيضًا إلي كيفية تكريم الكنائس الفائزة في مسابقات الكتاب الروحي.
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