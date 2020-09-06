ختام الدورة التدريبية المكثفة للحاسب الآلي بكنيسة القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية

اختتمت الدورة التدريبية المكثفة فى الحاسب الآلى للشباب الجامعى، حديثي التخرج والباحثين عن وظائف بكنيسة القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل الإسكندرية. وشهدت الدورة تدريب 22 شابا وشابة والتى استمرت لمدة 5 أيام تحت إشراف مسئول التدريب بمكتب دياكونيا للتنمية مى صليب. اقرأ أيضا:

وتأتي الدورات المكثفة في إطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك - الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الإيبارشي فى مجال تطوير الشباب وإيمانا بأهمية التدريب واكتساب الخبرات المختلفة. وتضمنت الدورة التدريبية البرامج الآتية: "باور بوينت وايكسيل وورد"، وذلك استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى يقوم بها المكتب فى كنائس الإيبارشية البطريركية. كان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد تابع الدورة التدريبية وتفقد عملها أثناء انعقادها. وصرح الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا أنه سوف يقوم بالاعلان قريبا عن إعادة هذه الدورة التدريبية فى كنائس أخرى لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشباب.

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