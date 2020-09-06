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وتضمنت الدورة التدريبية البرامج الآتية: "باور بوينت وايكسيل وورد"، وذلك استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى يقوم بها المكتب فى كنائس الإيبارشية البطريركية.
كان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد تابع الدورة التدريبية وتفقد عملها أثناء انعقادها.
وصرح الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا أنه سوف يقوم بالاعلان قريبا عن إعادة هذه الدورة التدريبية فى كنائس أخرى لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الشباب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ختام الدورة التدريبية المكثفة للحاسب الآلي بكنيسة القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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