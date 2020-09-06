لنقل 3500 راكب.. مصر للطيران تسير رحلات منتظمة إلى 17 وجهة دولية

تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، 30 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 3500 راكب.

وتشغل مصر للطيران إلى وجهات كل من " امستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا ، الخرطوم ، الشارقة، بغداد ، بيروت، واشنطن ، فرانكفورت ، تورنتو، و٣رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، و٥ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالاضافة إلى ٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.