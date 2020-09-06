حار رطب على القاهرة.. الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة على سيناء والبحر الأحمر غدا

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.
ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا بعدة مناطق.
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