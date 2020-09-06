نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إحاطة بشأن انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بيع المنتجات الطبية علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.

وأوضح بركات في بيان له، اليوم الأحد، أن جشع بعض التجار لا نهاية له، حتى لو وصل الأمر إلى التلاعب بصحة وحياة البشر، متسببين في قتل المرضى بدلًا من علاجهم، من خلال صفحاتهم على منصات السوشيال ميديا، وبيع منتجات دوائية مغشوشة أو مقلدة أو خزنت بطريقة خاطئة، والمستهلك بدوره لا يستطيع التفريق بسهولة بين الأدوية المزيفة والأصلية، نظرًا للوسائل التقنية الحديثة، التي يمكن بواسطتها إتقان عملية التزييف بشكل يبدو المنتج وكأنه أصلي، وفي ظل القوانين والأنظمة الضعيفة بشأن التجارة على الإنترنت أصبحت لدينا عشرات الآلاف من الحسابات التي تروج للوهم وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وأضاف أنه حسب الدراسات، فإن 95% من الأدوية المباعة على الإنترنت تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، فإن هناك نموًا في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت، ويشير التقرير إلى أن تدفق هذه الأدوية إلى الدول النامية كبير، ولا يقتصر الغش التجارى على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن، بل يمتد إلى أدوية قصور القلب، وتصلب الشرايين، والفشل الكلوى، والسرطان.

وأشار النائب إلى أنه من الضرورى إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين، مع انتشار صفحات على السوشيال ميديا، لتقليد منتجات دوائية، أو مكملات غذائية، يتم تصنيعها فى مصانع بئر السلم، منها مكملات غذائية لعلاج فيروس سى، أو مكملات المناعة، وغيرها من الأدوية.

اقرأ أيضا.. آخر تطورات أزمة كورونا في مصر

Advertisements

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 77208 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.