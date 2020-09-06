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جامعة حلوان تنظم دورة إدارة الموارد البشرية المستوى المتقدم

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين عبر برنامج zoom بعنوان إدارة الموارد البشريه المستوى المتقدم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة ٦٠ طالب وطالبة على مستوى الجامعة.

وقد هدفت الدورة التدريبية إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات عملية وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية مهاراتهم، بجانب تحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل، وزيادة الوعي ونشر الثقافة العامة في ظل ما تمر به البلاد من أزمة جائحة .

وتضمنت الدورة التدريبية التعريف بالموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة، التحليل الوظيفي والوصف الوطيفي واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية، وسياسات ومجالات إدارة الموارد البشرية، بجانب الوطائف والأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية، وعمليات اختيار الموظفين، ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية، والقيادة الفعالة، الاستقطاب، الاختيار، التعيين، التحفيز، التدريب، التعويض، التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي واساليب التواصل الوظيفي في الموارد البشرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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