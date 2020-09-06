وزير الإسكان : طرح 3098 قطعة أرض فى 11 مدينة جديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، اليوم الأحد، طرح وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.





وقال الوزير، فى بيان، اليوم الأحد، إن مساحات الأراضى تتراوح بين 209 و287 م2 فى 11 مدينة جديدة "العاشر من رمضان وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة والفيوم الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة"، خلال الفترة من 15 سبتمبر الجارى وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح، أن هذا الطرح يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس محمد أنور هلال، إن كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضى، اعتبارا من الأحد 13 سبتمبر الجارى، ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية "العاشر من رمضان وسوهاج ودمياط ودمياط الجديدة ودمياط مشرفة وفرعا البنك بمدينة برج العرب والدخيلة وفرعا البنك بمدينة أسوان وأخميم الجديدة والأقصر وقنا والفيوم والسادات وأسيوط، اعتبارا من الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجارى إلى الخميس الموافق 15 أكتوبر المقبل، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

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أضاف: "تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد، ما يلى أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

وعن أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسؤولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وعن نظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدا أو بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH) تحويل داخلى من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفى / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.