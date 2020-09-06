عاجل..الهجرة: فيديو الاعتداء على مصرى بالكويت مجتزأ والمعتديان قيد الاحتجاز

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصرى فى دولة الكويت بأحد المحال التجارية "مجتزئ"، ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة بعد التعدى.





وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات فى محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى".

أضافت، أن الشابين اللذين اعتديا على الشاب المصرى فى مقر عمله على خلفية الشجار، قيد الاحتجاز والتحقيق بقسم الشرطة. تابعت: "احتراما لطلب المواطن المصرى، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به".

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