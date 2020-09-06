صور .. إخلاء 3 عقارات فى الإسكندرية بسبب هبوط أرضى

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ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بحدوث هبوط أرضى بتقاطع شارع الخوارزمى مع شارع النيل بمنطقة كرموز، وانتقل مسئولى الحي إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص وقوع هبوط أرضى بالشارع المشار إليه ناتج عن حدوث كسر ماسورة مياه قطر 6 مم، وذلك دون حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة المرور.
وأشارت شعبان، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أنه تم قطع المرافق عن العقارات الثلاث المجاورة لموقع الهبوط، وهى أرقام "33 و35 شارع المندرة، و36 شارع الشيخ الجارحى".
وأوضحت رئيس حى غرب، أنه جرى إصلاح الكسر بماسورة المياه، فيما بدأت مديرية الطرق أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضى، وإعادة الشىء لأصله.
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