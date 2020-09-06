التعليم العالى: 245 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريح له اليوم، استمرار التقديم حتى السابعة من مساء اليوم الأحد بعد قرار مد فترة التقديم لمدة 24 ساعة، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وأضاف إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.
وأوضح "عطا"، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من الأول من سبتمبر، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدا أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن الحد أدنى للقبول بالمرحلة الثانية بالنسبة الشعبة العلمية "علوم ورياضة" هو 317,5 فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى ويصل عدد الطلاب إلى 194 ألفا و448 طالبا وطالبة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر أى بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة، ويصل إجمالى الطلاب إلى 254 ألفا و512 طالبا وطالبة.
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