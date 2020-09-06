وأكد الوزير فى منشوره على صفحته الرسمية بأن باقى الصفحات مزيفة ومزورة، وأعرب عن استيائه الشديد من انجذاب الآلاف من المتابعين لهذه الصفحات، وانسياقهم وراء الشائعات التى يتم الترويج لها، مشيرًا إلى أنه يحذر الرأى العام من الانسياق وراء مضمون هذه الصفحات الموجودة على الروابط التالية: https://www.facebook.com/elwazer22/?ti=as Advertisements وحذر الوزير من هذه الصفحات والتى تم الإبلاغ عنها إلى الجهات الأمنية المسؤولة.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم يبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات مزورة تتحدث باسمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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