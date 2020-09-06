الهجرة” تؤكد: الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بالكويت ”مجتزئ ولا...

"الهجرة": الواقعة انتهت بالاعتذار للمواطن المصري.. والشابان المعتديان قيد الاحتجاز
أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".
وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.
واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
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