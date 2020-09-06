الهجرة توضح حقيقة فيديو الاعتداء على شاب مصرى بالكويت.. وتعلق: مجتزأ

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذى وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدى.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصرى".
وأضافت الوزارة أن الشابين، الذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.
واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصرى، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
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