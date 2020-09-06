القومى للمرأة يشكر رئيس جامعة الإسكندرية لتقديمه منحتين لطالبتين متفوقتين

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، لاعلانه استعداد جامعة الإسكندرية تقديم منحتين دراسيتين كاملتين للطالبتين "سماح هانى" للدراسة فى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والطالبة " آية حسين" للدراسة بكلية طب جامعة الإسكندرية .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى ، عن سعادتها وفخرها لسرعة استجابة الدكتور عصام الكردى لمناشدة الطالبتين المتفوقتين ، موضحة أنها لفتة إنسانية لرعاية شباب المتفوقين ، وسوف تساهم فى تحقيق مستقبل أفضل لهما ، مؤكدة أن هذا هو الدور المجتمعى المنشود من جميع المؤسسات والهيئات.
يذكر أن الطالبة سماح هانى من محافظة البحيرة وحصلت على مجموع 98%، وكانت تعمل مع والدتها بجمع البصل ، وتتمنى أن تصبح سفيرة لتسعد والدتها ، والطالبة آيه حسين من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وحصلت على مجموع 99.5% .
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