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القومى للمرأة يشكر رئيس جامعة الإسكندرية لتقديمه منحتين لطالبتين متفوقتين

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، لاعلانه استعداد جامعة الإسكندرية تقديم منحتين دراسيتين كاملتين للطالبتين  "سماح هانى" للدراسة فى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية  ، والطالبة " آية حسين"  للدراسة بكلية طب جامعة الإسكندرية .

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى ، عن سعادتها وفخرها لسرعة استجابة الدكتور عصام الكردى لمناشدة الطالبتين المتفوقتين ، موضحة أنها لفتة إنسانية لرعاية شباب المتفوقين ، وسوف تساهم فى تحقيق مستقبل أفضل لهما  ، مؤكدة أن هذا هو الدور المجتمعى المنشود من جميع المؤسسات والهيئات.

يذكر أن الطالبة سماح هانى من محافظة البحيرة  وحصلت على مجموع 98%، وكانت تعمل مع والدتها بجمع البصل ، وتتمنى أن تصبح سفيرة لتسعد والدتها  ، والطالبة آيه حسين من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وحصلت على مجموع 99.5% .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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