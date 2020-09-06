ضبطيات كبرى للسلع الفاسدة .. جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر أغسطس

وذكر البيان الصادر، اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1432 محضرا، وذلك بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت فى تحقيق رؤية الجهاز والتى تخلص فى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسؤولين عنها والمضبوطات على النيابات المختصة بالمحافظات.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، أن أبرز القضايا التى تم ضبطها على مدار الشهر بالاشتراك مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط المنتجات الغذائية واللحوم، وضبط 3 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، و 3500 لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمى بالمحافظات، وضبط 585 كيلو مكسرات مجهول المصدر.

وفى كفر الشيخ والمنيا، تم ضبط مصنعين أيس كريم بدون ترخيص وعدم توافر أى اشتراطات صحية للانتاج وتم التحفظ على 4800 عبوة من الآيس كريم المُصنع غير مدون عليهم أى بيانات، وفى القليوبية ضبطت مصنع لانتاج المخللات مخالف لاشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص وتم التحفظ على 18.3 طن.

وضبطت الأجهزة فى أسيوط والدقهلية طنين و14 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية وبها تغيير فى الخواص و المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.

وفى بورسعيد والسويس وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج تم ضبط طنين لمستلزمات الحلويات منتهية الصلاحية، وفى سوهاج ضبط 397.5 كجم حلاوة طحينية مجهولة المصدر، وفى المنيا تم ضبط كمية من السكر تقدر بحوالى طن و600 كجم للنقص فى الوزن مخالف بنسبة 25% تقريباً بمتوسط 2.5كجم لكل 10 كجم.

وتمكن الجهاز فى محافظات الإسكندرية والشرقية والسويس والدقهلية وأسوان من ضبط 5 أطنان و369 كجم لحوم وأغذية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحه كما تم ضبط 2400 لتر زيت طعام غير صالح.

وفى مجال الإعلان عن الأسعار تم تحرير 311 محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو عدم إصدار فواتير أو مخالفة قواعد الأوكازيون والإعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة فى المحال مختلفة النشاط، وفى مجال البيع بأزيد من السعر المعلن فقد تم تحرير 58 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر المعلن أو المقرر للسلع، وتم ضبط 11085 علبة سجائر وضبط مصنع بالقليوبية لانتاج المعسل وتم التحفظ على 5 أطنان مواد خام ومنتجات نهائية معبئة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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وفى مجال المواد البترولية والصناعات الوسيطة الغير رسمية، فقد تم ضبط 120 طن مخلفات بترولية فى عدة منشآت تجارية بمركز فاقوس بالشرقية يتم إعادة تدويرها بعد تجميعها وطرحها فى الأسواق مرة أخرى، وفى السويس تم ضبط 2413 لتر سولار مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء.

وشهدت محافظة الدقهلية ضبط مصنعين لإعادة تدوير أكياس القمامة لعمل خرز بلاستيك لاستخدامه فى تصنيع البلاستيك وألعاب الأطفال وتم التحفظ على 6 أطنان خرز بلاستيك، و4400 رأس عروسة، 2000 عروسة مصنعه، 7000 عروسة بدون رأس ومستلزمات الانتاج وتم التحفظ على المصنع بالكامل وبه 1280 كيلو حبيبات بالاستيكية.

وفى كفر الشيخ تم ضبط 3 مصانع مراتب بدون ترخيص لتصنيعهم المراتب الفيبر ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة بالمخالفة للقانون و يُصدر شهادات ضمان لإيهام وتضليل المستهلكين على خلاف الحقيقة ، تم التحفظ على 1800 لبادة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعو الجهاز كل المستهلكين التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أى تليفون أرضى او عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ، والموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.