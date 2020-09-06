أسماء الفائزين بجائزة ودرع التميز العلمى بجامعة الإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فاز بالجائزة كل من الدكتور طارق سعيد فتح الله، أستاذ الكيمياء التحليلى الصيدلية بكلية الصيدلة، وذلك فى مجال العلوم الطبية.

وفى مجال العلوم الزراعية، فاز الدكتور أحمد عبد الفتاح، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بقسم وقاية النبات، ووكيل كلية الزراعة سابا باشا للدراسات العليا والبحوث.

بينما حصد الجائزة نفسها فى مجال العلوم الأساسية، الدكتور شاكر مبروك إبراهيم إسماعيل، الأستاذ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

وفى سياق ذات صلة، وافق المجلس على منح جائزة أوائل خريجي كليات جامعة الإسكندرية لأوائل الكليات دفعة 2019/2018، وجوائز للطلاب الذين حصلوا على جوائز البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية للعام الجامعي 2019/2018.

وقرر المجلس منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتميز العلمي لفريق Alex Eagles لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية فى مسابقة جمعية مهندسي السيارات الأمريكية للجامعات الدولية للطائرات المتحكم فى طيرانها بالراديو بكاليفورنيا خلال شهر إبريل 2019.