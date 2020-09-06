بالأسماء .. الحركة القضائية لمجلس الدولة 2020-2021

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو أعلى سلطة مالية وإدارية، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، وشكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديدة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين.





وأعدت اللجنة الجدول الزمنى لإعداد الحركة القضائية بتلقى رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها. ووزعت اللجنة الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

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