محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع برادة وموقف وممشى المريوطية

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة خطط الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام فى تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.





وتفقد محافظ الجيزة اعمال تطوير شارع براده بحى جنوب الجيزة، والذى يعد أحد المتفرعات الحيوية المؤدية الى ميدان الجيزة وشارع الاهرام حيث جارى ازاله تعديات المحال والمنشأت التجارية على جانبى الشارع ورفع كفاءة طبقه الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الانارة بالشارع وذلك فى إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة لتطوير المحاور المرورية ومتفرعاتهم لتسهيل الحركة المرورية. كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم إنشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق. كما تفقد راشد أعمال استكمال ممشى المريوطية الحضارى موجها بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى انشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية. الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافه ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية. وفى نفس الإطار تابع المحافظ المجهودات الجارى تنفيذها لرصف طريق أبوغالب بمركز منشأة القناطر حيث جارى وضع طبقة الإسفلت الثانية لطريق محطة أبوغالب من كوبرى مشروع ناصر وحتى مدرسة أبوغالب الثانويه الزراعيه بطول 2كم وعرض 7م لتسهيل الحركة المرورية.

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