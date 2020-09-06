لإنتاج أحدث اللقاحات البيطرية.. نائب وزير الزراعة يضع حجر أساس إنشاء مصنع بمدينة الصالحية الجديدة

قام المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة بإنتاج لقاحات مبتكرة وتقنيات تصنيع جديدة من لقاحات محملة ولقاحات مركبة ومهندسة وراثيًا داخل معامل مجهزة BsL3 Lab لدعم صناعة الدواجن في مصر والعالم .

وأكد الصياد حرص الدولة علي تشجيع ودعم الصناعة الوطنية سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص من أجل سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع المحلي ووضع خطة تقليل تلك الفجوة.

وأضاف الصياد أن وزارة الزراعة قامت بدعم مشروع البتلو بأكثر من 2 مليار جنيه مصري استثمارات في هذا المجال .

وأشار إلى أنه تم الوصول إلي الاكتفاء الذاتي في القطاع الداجني وكذلك بدء التصدير.

من ناحيته،أشاد عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدور الوزارة الداعم للصناعة الوطنية،لافتا إلى أن السنوات السابقة شهدت منظومة عمل وتعاون بين الوزارة ومعهد صحة الحيوان والصناعة الوطنية لإنتاج اللقاحات الهامة مثال " لقاحات الحمي القلاعية".

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‏وقال إنه تم التصدي للاوبئة الوافدة من البلدان المجاورة للحافظ علي الثروة الحيوانية.

‏وصرح د مجدى السيد رئيس مجلس إدارة ميفاك بأن هذه التكنولوجيا ظلت قاصرة على عدد قليل جدا من الشركات في العالم والان تدخل هذه التكنولوجية الجديدة مصر من خلال مصنع ميفاك وشركائه الأمريكيين وسيتم توطين هذه الصناعة المبتكرة بمصر من خلال الفريق الفنى بمصنع ميفاك نقل تكنولوجيا من أمريكا وألمانيا وانجلترا الى مصر.

‏ولفت إلى أن المصنع الجديد هو تكملة لرحلة نجاح وتميز علي مدار عشرة سنوات تم خلالها إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات وخدمة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية ومع وضع حجر الأساس للمصنع الثالث سيكون بمثابة صفحة جديدة في عالم تصنيع اللقاحات في مصر والعالم من لقاحات جديدة ومتطورة تنافس اللقاحات التقليدية العالمية.

وأضاف السيد أن هذه هي الأولى من نوعها في مصر والشرق وأفريقيا تدخل مصر عالم تصنيع اللقاحات المحملة وراثيا لحماية صناعة الدواجن والمصنع سيحتوى على أحدث الأجهزة و خطوط الانتاج والتكنولوجيا بالعالم وسيكون جاهزًا لانتاج أصعب اللقاحات عالميا