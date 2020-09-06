بربع مليون جنيه.. ضبط كمية مستحضرات تجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباحن الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بأكثر من 250 ألف جنيه بحوزته راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتحرر محضر بالواقعة.
وأوضح بيان، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي الطائرة القادمة من مدنية دبي بالإمارات، اشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب شرع في الخروج من اللجنة وبحوزته 4 حقائب كبيرة الحجم وبتفتيشها علي جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray" بواسطة كل من محمد عبد المنعم وجمال عزت مديري إدارة الفحص تلاحظ لهما وجود كميات تكرارية كبيرة داخل الحقائب.
وكلف مدحت عبد الصبور مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وعثر علي وجود عشرات العبوات من مستحضرات التجميل اعطاها احد الافراد للراكب مستغلا إمكانية التعاطف معه لمرضه وكبر سنه، أمر دكتور صابر عبد الحميد بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
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