الهجرة: ننسق مع التعليم العالي لاستقبال شباب الدارسين بالخارج بالجامعات الأهلية

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بجامعة الجلالة، الصرح الكبير، الذي يؤكد أن الدولة تستثمر في بناء الإنسان، بجانب ضمان الأمن والأمان والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا نعمل على الترويج لجهود الدولة المصرية بين كل الشرائح من علماء وخبراء وعمالة وأبناء الجيلين وكذلك الدارسين بالخارج".

وأكدت الوزيرة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في شتى المجالات، وأننا نسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج للنهضة التعليمية، بما يضمن احتضان الطلبة المصريين والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، وعدم شعور أبنائنا بالاغتراب أو تأثر الهوية المصرية.

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وتابعت أن شباب الدارسين بالخارج قادمون من عدة دول حول العالم، ولذلك فإننا حريصون على تعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لينقلوا بنفسهم ما تشهده مصر من نهضة حقيقية، ليقوم الشباب بنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة ونهضتها القوية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لاستقبال الراغبين من شباب الدارسين بالخارج للدراسة بالجامعات الأهلية التي تم إطلاقها.

وفي ختام حديثها، تقدمت وزيرة الهجرة لكل القائمين بالعمل على الانتهاء من هذا الصرح العملاق، حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة التي تليق بالدولة المصرية.