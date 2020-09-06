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لمساحة 40 ألف فدان.. 100 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية بمنطقة توشكى

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شهد صباح اليوم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد بين شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وشركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع.

 وذلك لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والاشراف والتنفيذ والتركيبات ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

يتضمن العقد أن تقوم شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في أوائل أكتوبر القادم .

 وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية ستقوم بالأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة فى الإشراف على التنفيذ مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان وذلك كأولولية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى. بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير.

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 وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من انشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر.لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

يأتى ذلك في إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة فى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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