نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور "الهجرة" و"التعليم العالي".. وفد الدارسين بالخارج يزور جامعة الجلالة في المقال التالي
يهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.
هذا بالإضافة إلى زيارة جامعة الجلالة والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.
وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.
وفي سياق منفصل، أعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 245 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.
أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.
ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.
وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.
ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.
وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.
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