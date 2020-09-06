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وفاة عاملة بالآثار يفتح باب مطالب ملف التأمين الصحي الشامل للعاملين

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أحمد جودة - القاهرة - نعت اللجنة نفيسة محمد محمود إحدى العاملات في قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وذلك بعد معانتها لفترة طويلة مع المرض، وقد نعتها اللجنة وجميع العاملين في القطاع، وتداول عدد منهم منشورات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عانت الفقيدة كثيرًا دون أن تفلح تحركات زملائها لإيجاد مستشفى لإدخالها وعلاجها فيه.

وجاء بيان نعي اللجنة كالآتي: "استجاب لها رب العزة وتضرعها إليه وخفف عنها قدرها وتركت الدنيا وأصحاب المصالح والمتاجرون والمنتفعون، بعد أن عجز الجميع على إدخالها أي مستشفى لاستكمال العلاج، هناك من سعي بضمير حي لتقديم كل الخير لها وهناك من تجاهل وكأن الامر لا يعنيه، انتهت اليوم المأساة الإنسانية وليحاسب كل منا نفسه والله شهيد على الجميع.. تركت الدنيا الضيقة إلى رحاب الله الواسعة، تركت دنيا الاختبار إلى دار الحق ولم يبق لنا إلا الدعاء".

هذه الواقعة على الرغم من قسوتها إلا أنها فتحت ملفًا كبيرًا لم يغلق بالأساس وإن خفتت الأصوات المطالبة به، وهو ملف عمل تأمين صحي شامل للعامل في المجلس الأعلى للآثار، وهو أمر يعاني منه العاملين بالمجلس منذ عقود.

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حيث أنه لا غطاء صحي للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بكافة المحافظات لخدمتهم صحيًا، وارتفعت مطالباتهم مرارًا وتكرارًا للمطالبة بحقوقهم في نظام تأمين صحي شامل يسري علي الجميع، ولكن حتى الآن التحركات في هذا الملف وقتية وفردية، حيث أقصى ما يحدث هو أن يجمع الزملاء لزميلهم مبالغ من المال لمساعدته في مرضه.

السواد الأعظم من العاملين في وزارة الآثار رواتبهم هي الأقل بين بقية قطاعات الدولة، فليس لديهم المقدرة على تحمل نفقات العلاج بالمستشفيات الخاصة، كما أن أزمة العاملين المادية في الوزارة تضاعفت مع الأزمة التي ضربت منها هذا القطاع منذ أحداث يناير 2011م، كما تفاقمت تلك الأزمة بعد جائحة والتي ترتب عليها ضعف الموارد المالية لها خصيصًا وأن الآثار من القطاعات ذاتية الدخل، أي أنها ليس لها نصيبًا في الموازنة العامة للدولة.

وارتفعت أصوات العاملين ثانية تطالب بحل جذري لمشكلة الغطاء التأميني الشامل لكافة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، والتي أصبحت ضمن المشكلات المزمنة لهذا القطاع من الموظفين بالدولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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