نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التفتيش على 1062 منشأة.. تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بالمنيا 194 شاباً منهم 5 من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 1685 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .وقال الوزير : إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب.وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية ، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية خلال يوليو الماضى قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 171 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 18 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 56 محضراً سلامة وصحة مهنية و 4 حالات غلق إداري ومهلة قانونية لمنشأة أخرى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1062 منشأة يعمل بها 1395 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 180 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ، وإحالة 84 شكوى منها للقضاء ، وحفظ 16 شكوى ، بالإضافة إلى 79 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

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وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.