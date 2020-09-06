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"المهندسين": نتضامن مع الشعب السوداني الشقيق وعلي إستعداد لتقديم الدعم لإعادة الإعمار

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت نقابة المهندسين المصرية عن تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لما أصابه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات جراء السيول التي إجتاحت البلاد بسبب فيضان النيل.

وفي تصريح للمهندس هاني صاحي نقيب مهندسي مصر، أكد علي أن هيئه المكتب والمجلس الاعلي للنقابة يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذه السيول وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان ومتمنين سرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد علي أن نقابة المهندسين علي أستعداد لتقديم سبل الدعم اللازمة من رؤي وأستشارات لوضع الحلول الهندسية لمكافحة السيول، مشيرا إلي أن مهندسي مصر ومكاتبها الأستشارية علي أهبه الأستعداد للمساعدة في سرعة التعاون واعاده البناء.

ودعا ضاحي الجميع للإصطفاف خلف مهندسي وشعب السودان حتي تتجاوز هذه المحنة، مؤكدا أن نقابة المهندسين المصرية تضع كافه أمكانياتها من خبراء ومتخصصين قيد طلب الأشقاء في السودان داعمين جهود الدولة المصريه لشعب السودان في هذه الأزمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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