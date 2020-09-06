صور .. الكهرباء توقع عقد تنفيذ شبكة خارجية فى توشكى بـ 100 مليون جنيه

وقع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقدا بين شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع، لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





وذكر البيان الصادر أن العقد يتضمن بأن تقوم شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى على أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى أوائل أكتوبر المقبل.

يذكر أن الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية ستقوم بالأعمال التصميمية والاستشارية والمشاركة فى الإشراف على التنفيذ مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان، وذلك كأولولية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير.

وتنفذ الوزارة حالياً العديد من شبكات الجهد العالى والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف. لتصبح جهد 500 ك.ف. والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف. بطول 255 كيلو متر، لتكون جاهزة خلال الشهور المقبلة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية احتياجات الأمن الغذائى.

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يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة، وفى محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية، وبالتالى عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتها.



