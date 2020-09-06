النشرة المرورية : تجنب كوبرى أحمد سعيد برمسيس .. وفتح عدة طرق بالمحافظات

نصح محمد صابر، مراسل الراديو 9090 بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القادم من مناطق وسط المدينة ويتجه إلى العباسية بسلوك كوبرى أكتوبر أو نفق الأزهر، لوجود مشكلة بمطلع كوبرى أحمد سعيد فى شارع رمسيس تجاه العباسية، نتيجة كسر ماسورة.





وقال صابر، خلال مداخلة بنشرة أخبار الراديو 9090: "إدارة المرور بوزارة الداخلية كان لديها خطة للتعامل مع التقلبات الجوية، وبعد تحسن الحالة تم فتح عدد من الطرق وعودتها إلى طبيعتها، هذه الطرق أهمها الوادى الجديد تجاه الأقصر، وطريق سفاجا باتجاه سوهاج، والقصير فى اتجاه واحد فقط، والأقصر تجاه نجع حمادى، أمام الحركة المرورية". وأكد، أن الحركة المرورية تعمل بشكل مرض وطبيعى، موضحا وجود بعض المشكلات المرورية بشارع رمسيس نتيجة كسر ماسورة بمطلع كوبرى أحمد سعيد، ويجرى العمل على الإصلاح فى الوقت الحالى. أشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور، واستخدام رقم 01221110000 للاستفسار عن الحالة المروروية أو وجود أى أعطال.

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