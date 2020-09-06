”الهجرة” و”التعليم العالي” ينظمان زيارة لوفد شبابي من الدارسين المصريين بالخارج إلى...

وزيرة الهجرة: زيارة جامعة الجلالة تأتي لتعريف الشباب بالطفرة التعليمية في مصر

السفيرة نبيلة مكرم: مصر كانت قلعة كبيرة للتعليم على مستوى العالم ولهذا أطلقنا مبادرة "مصر بداية الطريق"

وزيرة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج: بلدكو قوية جدا وبقيادة حكيمة جدا فمصر منصورة بأهلها في الداخل والخارج

رئيس جامعة الجلالة: 4 عمداء لكليات بالجامعة من خبراء مصر بالخارج

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لوفد من شباب الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، إلى مدينة الجلالة، بالتعاون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وخلال كلمتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بتعريف الدارسين بالخارج بفرص التعليم العالي في مصر وأساليب التعليم المتوفرة بالجامعات المصرية على غرار الخارج، وفي إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن اليوم متواجد ٥٠ طالبًا وطالبة وكانت تكليفات السيد رئيس الجمهورية بأن ننقل لأبنائنا ما يحدث في مصر من تطوير في مجال التعليم، وأن الدارسين المتواجدين حاليا في مصر بدأنا معهم بأكثر من زيارة في إطار برنامج "شباب الدارسين بالخارج" وكان يجب أن نأتي لجامعة الجلالة، ليطلعوا على كافة التطورات والأساليب الحديثة التي تتضمنها الجامعة لأنه من المهم أن يقوم أبناء مصر بالترويج لوطنهم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن مشروع هضبة الجلالة وبه جامعة الجلالة جامعة على أعلى مستوى من تكنولوجيا التعليم، فهذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تخطيطا عمرانيا على أحدث المعايير العالمية.

هذا وقد استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي لتفاصيل الكليات والتخصصات الموجودة بجامعة الجلالة والمشروعات التي تم تنفيذها في مدينة الجلالة، فضلا عن تفقد الجامعة، كما تم تم فتح باب الأسئلة للشباب الدارسين في الخارج، والتي أجاب عليها المسئولون؛ حيث أعرب الطلاب عن فخرهم بتوسع مصر في بناء جامعات بهذا المستوى من التقدم والتكنولوجيا.

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